Закриття Олімпіади: найяскравіші моменти (фоторепортаж)

У Пхьончхані завершилося яскраве дійство.

У південнокорейському Пхьончхані завершилася церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор.

На початку яскравої шоу-програми, яка тривала близько двох годин, пройшов парад учасників Ігор. Прапор України ніс єдиний медаліст у складі "синьо-жовтої" команди - чемпіон Олімпіади-2018 Олександр Абраменко.

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет не дозволив спортсменам Росії пройти під своїм прапором. Як і на відкритті, росіяни з'явилися під нейтральним олімпійським прапором.

В рамках яскравої програми глядачі побачили шоу дронов, вражаючу постановку за участю десятків артистів і потужними спецефектами "Вісь часу".

Крім того, відбулася передача олімпійської естафети наступним господарям зимових Ігор - у 2022 році "біла" Олімпіада відбудеться в Пекіні.

Як повідомляв УНІАН, зимова Олімпіада-2018 проходила з 9-го по 25 лютого. Майже три тисячі атлетів представляли 92 країни. Змагання проходили в 15 видах спорту, де було розіграно 102 комплекти медалей. Загальний медальний залік виграли норвежці.