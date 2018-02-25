Олімпійський чемпіон Абраменко виніс прапор України на церемонії закриття Ігор
13:45, 25 лютого 2018Олімпіада
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Олександр Абраменко став прапороносцем української команди.
Парад прапорів на церемонії закриття Олімпіади / REUTERS
Прапороносцем збірної України на церемонії закриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор став олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко.
Саме він в олімпійському Пхьончхані переписав історію українського фристайлу. Здобувши медаль найвищого ґатунку, Олександр став не тільки першим володарем золотої олімпійської медалі у вітчизняному фристайлі, а й першим олімпійським чемпіоном серед чоловіків за часи виступів української команди незалежної України.
Нагадаємо, церемонія закриття Ігор-2018 відбувається зараз у Пхьончхані.
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