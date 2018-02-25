У Пхьончхані відбувається церемонія закриття Олімпіади-2018

12:51, 25 лютого 2018
Олімпіада
2208
В Пхенчхані проходить церемонія закриття Олімпійських ігор / REUTERS

Майже 3 000 атлетів представляли 92 країни, при цьому російські спортсмени за рішенням Міжнародного олімпійського комітету виступали під нейтральним прапором.

Змагання проходили в 15 видах спорту. За весь час були розіграні 102 комплекти медалей.

Як ми повідомляли, загальний медальний залік виграла Норвегія, випередивши команду Німеччини лише за загальною кількістю нагород при рівності золотих медалей.

Українські спортсмени завоювали одну медаль - "золото" у дисципліні "лижна акробатика" приніс нашій країні фристайліст Олександр Абраменко. У медальному заліку українці розділили 21-22-е місця з Угорщиною.

У рамках церемонії закриття організатори представлять шоу-програму, а збірна України візьме участь у параді спортсменів.

Подивитися церемонію закриття Ігор можна за цим посиланням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018