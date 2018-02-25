Чаплін, Супермен та інші образи на показових виступах фігуристів у Пхьончхані (фоторепортаж)
12:29, 25 лютого 2018Олімпіада
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На Олімпійських іграх відбулося гала-шоу фігуристів.
REUTERS
В останній день Олімпійських ігор в Пхьончхані відбулося гала-шоу - традиційні показові виступи провідних фігуристів.
Пропонуємо вашій увазі найкращі кадри з виступу спортсменів.
Як повідомляв УНІАН, золото в жіночому фігурному катанні на Олімпіаді-2018 здобула росіянка Аліна Загітова. В одиночному катанні серед чоловіків перемогу здобув японець Юдзуру Ханю.
У парному катанні золоті нагороди дісталися парі з Німеччини Олені Савченко і Бруно Масо. У танцях на льоду перемогли канадці Тесса Вертью і Скотт Моір.
У командних змаганнях перше місце виборола збірна Канади.
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