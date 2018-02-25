Чаплін, Супермен та інші образи на показових виступах фігуристів у Пхьончхані (фоторепортаж)

На Олімпійських іграх відбулося гала-шоу фігуристів.

В останній день Олімпійських ігор в Пхьончхані відбулося гала-шоу - традиційні показові виступи провідних фігуристів.

Пропонуємо вашій увазі найкращі кадри з виступу спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, золото в жіночому фігурному катанні на Олімпіаді-2018 здобула росіянка Аліна Загітова. В одиночному катанні серед чоловіків перемогу здобув японець Юдзуру Ханю.

У парному катанні золоті нагороди дісталися парі з Німеччини Олені Савченко і Бруно Масо. У танцях на льоду перемогли канадці Тесса Вертью і Скотт Моір.

У командних змаганнях перше місце виборола збірна Канади.