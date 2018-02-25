Google запустив новий дудл, присвячений закриттю Олімпіади-2018

У заключній анімації зібралися герої попередніх дудлів, присвячених Олімпіаді-2018, а центральною фігурою стала сорока.

Google представив заключний дудл, присвячений Олімпіаді-2018. Головним героєм анімації стала сорока, яка разом з тваринами-спортсменами попередніх гуглов дивиться святковий феєрверк на церемонії закриття ігор.

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"Цієї ночі Пхенчхан об'єднує атлетів з усього світу, які зробили все можливе, щоб проявити себе найкращим чином у своєму виді спорту. Зимові ігри завершуються сьогодні, спортсмени і вболівальники зможуть насолодитися своїм останнім вечером разом. Ми бачили радість перемог і гіркоту поразок. Тепер, коли остаточну фінішну лінію Олімпіади перетнуто, кожен отримує такий необхідний перерву, щоб насолодитися феєрверком і нової дружбою. Спасибі, що ці кілька тижнів були з нами і з хвилюванням стежили за подіями. Побачимося наступного разу, наші чудові друзі!" – написали творці дадлі в коментарі.

Серію олімпійських дудлів Google почав випускати з 9 лютого. Перший дудл вийшов на честь відкриття ігор. Щодня героями анімації ставали різні тварини: качки, наприклад, грали в бобслей, восьминіг виконував вправи у фігурному катанні, білки – у фрістайлі.