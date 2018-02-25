Норвегія в гострій боротьбі з Німеччиною виграла медальний залік Олімпіади-2018

Україна поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною.

Завершився розіграш останнього виду змагальної програми на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані. Збірна Норвегії виграла загальний медальний залік Ігор.

У Норвегії та Німеччині - по 14 золотих медалей, але за загальною кількістю медалей попереду норвежці (39 проти 31).

Зазначимо, що 14-е золото для команди Норвегії принесла легендарна лижниця Маріт Бйорген, яка перемогла у мас-старті, що завершував програму змагань Олімпіади-2018.

Таким чином, Норвегія виграла 14 золотих, 14 срібних и 11 бронзових нагород.

Німеччина завоювала 14 золотих, 10 срібних и 7 бронзових медалей.

Третє місце у Канади (11 золотих, 8 срібних і 10 бронзових).

Четверте місце - у США (9 золотих, 8 срібних, 6 бронзових). До п'ятірки найкращих потрапили спортсмени Нідерландів (8-6-6).

Україна в підсумковій таблиці поділила 21-е і 22-е місця з Угорщиною. У цих країн по одній медалі - золотій.

Олімпійські ігри проходили з 9-го по 25 лютого в південнокорейському Пхьончхані.