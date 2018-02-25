Легендарна лижниця Бйорген вирвала золото в мас-старті - останньому виді програми Олімпіади

Це восьме золото в кар'єрі норвезької лижниці.

У Пхьончхані завершився останній вид програми зимових Олімпійських ігор - жіночий мас-старт серед лижниць класичним стилем.

Більш ніж впевнену перемогу святкувала 37-річна Маріт Бйорген. Легендарна норвезька лижниця подолала 30-кілометрову дистанцію за 1 годину 22 хвилин 17,6 секунд.

Це її п'ята Олімпіада в кар'єрі - вперше Бйорген виступала ще на Іграх в Солт-Лейк-Сіті в 2002 році. Золото в мас-старті в Пхьончхані для неї стало восьмим на Олімпіадах.

Друге місце і срібну нагороду завоювала фінська гонщиця Кріста Пярмякоскі, яка відстала від переможниці майже на дві хвилини - 1:49,5.

У гострій боротьбі бронзову нагороду виграла на фініші шведська лижниця Стіна Нільсен (1:59,9), випередивши ще одну норвежку Інгвільд Естберг на півтори секунди.