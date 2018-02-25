Збірна Росії з хокею в драматичному фіналі вирвала золото у збірної Німеччини на Олімпіаді

Команда Олімпійських атлетів Росії відігралася у майже безнадійній ситуації.

У Пхьончхані завершився фінальний матч олімпійського хокейного турніру. Збірна Олімпійських атлетів Росії обіграла сенсаційного фіналіста - збірну Німеччини - і завоювала золоті нагороди.

Матч завершився з рахунком 4:3. Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

Перший період залишився за командою ОАР - на передостанній секунді періоду В'ячеслав Войнов відкрив рахунок. У другій 20-хвилинці німці відновили рівновагу - Фелікс Шюц в середині періоду закинув першу шайбу своєї команди.

У третьому періоді обидві команди були результативними. Спочатку росіяни вийшли вперед зусиллями Нікіти Гусєва. На 54-й хвилині Домінік Кахун рахунок зрівняв, а за 3 хвилини 16 секунд до завершення третього періоду Йонас Мюллер сенсаційно вивів збірну Німеччини вперед - 3:2.

Але потім вже команда ОАР вийшла майже з безнадійного становища - залишившись у меншості, росіяни зняли воротаря і за 56 секунд до кінця основного часу Нікіта Гусєв фактично перевів гру в овертайм.

У четвертому, додатковому періоді росіяни володіли перевагою, і на 70-й хвилині зустрічі Кіріл Капрізов закинув вирішальну шайбу.

Олімпійські ігри-2018

Хокей. Чоловіки. Фінал

ОАР - Німеччина - 4:3

Нагадаємо, бронзу виграла збірна Канади, яка в матчі за третє місце обіграла Чехію.