Збірна Німеччини завоювала золото і срібло в бобслеї-четвірці на Олімпіаді

Ще одне срібло на рахунку квартету з Південної Кореї.

В Пхенчхані завершився олімпійський турнір з бобслею серед чоловічих четвірок, де золоту і срібну медалі завоювали квартети з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найшвидшим став квартет у складі Франческо Фрідріх, Канді Бауер, Мартін Гроткопп і Торстен Маргис. Вони проїхали трасу в чотирьох спробах за 3 хвилини 15.85 секунди.

На 0,53 секунди від них у підсумковому протоколі відстали Ніко Вальтер, Кевін Куске, Олександр Рюдігер иЭрик Франке. Абсолютно однаковий результат з другим німецьким квартетом, то ж 2-е місце і срібло завоював квартет з Південної Кореї в складі Он Юн Чон, Юн Джун, Лін/Сео-Юнг Ву, Кім дон Хюн - ті ж 0,53 секунди.

Представників України в цьому виді пограми не було.