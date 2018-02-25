Російським спортсменам заборонили проходити з національним прапором на церемонії закриття Олімпіади-2018

03:47, 25 лютого 2018
Олімпіада
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Олена Шхумова / REUTERS

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Про це повідомляє портал Inside The Games. Проте наголошується, що Олімпійський комітет Росії (ОКР) повинен бути відновлений у своїх правах незабаром після закінчення Олімпіади.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані (Південна Корея).

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає доведеним. Також МОК припинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.

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