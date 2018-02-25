Російським спортсменам заборонили проходити з національним прапором на церемонії закриття Олімпіади-2018

МОК не дозволив Росії пройти під національним прапором на церемонії закриття Ігор.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в ході багатогодинних переговорів прийняв рішення заборонити олімпійським атлетам з Росії пройти на церемонії закриття Ігор в Пхенчхані під національним прапором.

Читайте такожCAS визнав російську бобслеїстку винною в порушенні антидопінгових правил

Про це повідомляє портал Inside The Games. Проте наголошується, що Олімпійський комітет Росії (ОКР) повинен бути відновлений у своїх правах незабаром після закінчення Олімпіади.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані (Південна Корея).

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає доведеним. Також МОК припинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.