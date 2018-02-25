Збірна Швеції з керлінгу обіграла у фіналі господарок Олімпіади кореянок і виграла золото

У збірної Південної Кореї срібло, а у японок - бронза.

У Пхьончхані завершився фінальний поєдинок у жіночих змаганнях з керлінгу в рамках заключного дня зимових Ігор.

Золоті медалі виграла збірна Швеції. У вирішальній грі вона обіграла збірну господарок Олімпіади - Південну Корею. Зустріч завершилася з рахунком 8:3. Незважаючи на те, що перший "енд" залишився за кореянками, надалі набагато більш точними були представниці шведської збірної. Рахунок в повній мірі відображає співвідношення сил.

Відзначимо, що жіноча збірна Швеції втретє виграла олімпійський турнір з керлінгу після перемог у 2006-му та 2010 роках. Чотири роки тому в Сочі шведки завоювали срібло. Кореянки, у яких срібло, вперше потрапили на п'єдестал пошани в даному виді спорту.

Нагадаємо, що в матчі за бронзу Пхьончхана-2018 Японія обіграла Великобританію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться церемонія закриття XXIII зимових Олімпійських ігор.