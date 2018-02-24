В останній день Олімпійських ігор у Пхьончхані розіграють 4 комплекти медалей
22:12, 24 лютого 2018Олімпіада
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Норвегія і Німеччина до останнього змагаються за перше місце в олімпійському медальному заліку.
У неділю стануть відомі імена останніх чемпіонів Ігор у Пхьончхані / pyeongchang2018.com
В останній день Олімпійських ігор у Пхьончхані розіграють 4 комплекти медалей, повідомляє офіційний сайт змагань.
Переможець у загальному медальному заліку вирішиться буквально в останній момент. Наразі у Норвегії і Німеччини - по 13 золотих нагород.
Пхьончхан-2018. Розклад фіналів
25 лютого
02.05 Керлінг. Жінки. Фінал. Швеція - Південна Корея
04.15 Бобслей. Чоловіки. Четвірки
06.10 Хокей. Чоловіки. Фінал. ОАР - Німеччина
08.15 Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км (К)
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