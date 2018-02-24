В останній день Олімпійських ігор у Пхьончхані розіграють 4 комплекти медалей

22:12, 24 лютого 2018
Олімпіада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Переможець у загальному медальному заліку вирішиться буквально в останній момент. Наразі у Норвегії і Німеччини - по 13 золотих нагород.

Пхьончхан-2018. Розклад фіналів

25 лютого

02.05 Керлінг. Жінки. Фінал. Швеція - Південна Корея

04.15 Бобслей. Чоловіки. Четвірки

06.10 Хокей. Чоловіки. Фінал. ОАР - Німеччина

08.15 Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км (К)

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