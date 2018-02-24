В останній день Олімпійських ігор у Пхьончхані розіграють 4 комплекти медалей

Норвегія і Німеччина до останнього змагаються за перше місце в олімпійському медальному заліку.

В останній день Олімпійських ігор у Пхьончхані розіграють 4 комплекти медалей, повідомляє офіційний сайт змагань. Переможець у загальному медальному заліку вирішиться буквально в останній момент. Наразі у Норвегії і Німеччини - по 13 золотих нагород. Пхьончхан-2018. Розклад фіналів 25 лютого 02.05 Керлінг. Жінки. Фінал. Швеція - Південна Корея 04.15 Бобслей. Чоловіки. Четвірки 06.10 Хокей. Чоловіки. Фінал. ОАР - Німеччина 08.15 Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км (К)

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