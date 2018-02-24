МОК вирішить в останній момент, дозволити чи ні російський прапор на церемонії закриття Олімпіади

Через двох російських атлетів, які провалили допінг-тести, прапор Росії може бути заборонений.

Завтра, 25 лютого, Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити рішення щодо того, чи зможе російська делегація пройти на церемонії закриття зимової Олімпіади в Пхьончхані під прапором Росії, попри те, що двоє її атлетів провалили тест на допінг.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Виконавчий комітет МОК збирався на зустріч з приводу цього питання 24 лютого і продовжить обговорення завтра.

За словами речника МОК Марка Адамса, не виключено, що виконавчий комітет може ухвалити остаточне рішення на засіданні, яке закінчиться за дев’ять годин до церемонії закриття Олімпіади.

Сьогодні, 24 лютого, виконком МОК засідав майже чотири години замість запланованих двох.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані (Південна Корея).

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає доведеним.

Також МОК припинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.