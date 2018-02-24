Збірна Канади з хокею обіграла Чехію в бронзовому матчі на Олімпіаді
16:45, 24 лютого 2018Олімпіада
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Глядачі побачили 10 закинутих шайб.
Збірна Канади виграла бронзу Олімпіади / REUTERS
У Пхьончхані завершився матч за 3-є місце олімпійського хокейного турніру.
Збірна Канади здобула бронзові медалі, обігравши збірну Чехії з рахунком 6:4.
Перший період завершився з рахунком 3:1 на користь канадської збірної, у другому періоді суперники зберегли свої ворота в недоторканості. У третьому, найбільш результативному періоді, канадці відзначилися тричі і стільки ж разів святкували успіх чехи. В останній 5-хвилинці чехи закинули дві шайби, але на більше їх не вистачило.
Збірна Канади, яка, нагадаємо, виступала на Олімпійських іграх без гравців НХЛ, стала володаркою бронзи.
Завтра у фінальному матчі Олімпіади зіграють Росія та Німеччина.
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