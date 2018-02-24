Збірна Канади з хокею обіграла Чехію в бронзовому матчі на Олімпіаді

Глядачі побачили 10 закинутих шайб.

У Пхьончхані завершився матч за 3-є місце олімпійського хокейного турніру.

Збірна Канади здобула бронзові медалі, обігравши збірну Чехії з рахунком 6:4.

Перший період завершився з рахунком 3:1 на користь канадської збірної, у другому періоді суперники зберегли свої ворота в недоторканості. У третьому, найбільш результативному періоді, канадці відзначилися тричі і стільки ж разів святкували успіх чехи. В останній 5-хвилинці чехи закинули дві шайби, але на більше їх не вистачило.

Збірна Канади, яка, нагадаємо, виступала на Олімпійських іграх без гравців НХЛ, стала володаркою бронзи.

Завтра у фінальному матчі Олімпіади зіграють Росія та Німеччина.