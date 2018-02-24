Японка Такагі виграла жіночий мас-старт у ковзанярському спорті на Олімпіаді
14:46, 24 лютого 2018Олімпіада
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Призерами стали представниці Південної Кореї і Нідерландів.
Такагі принесла Японії золоту медаль Ігор у ковзанярському спорті / Reuters
В Пхенчхані завершився фінальний забіг у мас-старті у жінок в ковзанярському спорті, де олімпійською чемпіонкою стала Нана Такагі з Японії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Такагі першою фінішувала у гонці і набрала підсумкові 60 очок.
2-е місце і срібло на рахунку Кім Бо-Рюн з Південної Кореї - 40 очок, 3-е місце і бронза у Ірен Шутен з Нідерландів - 20 балів.
Представників України в цьому виді програми не було.
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