CAS визнав російську бобслеїстку винною в порушенні антидопінгових правил

Допінг-проба, взята у спортсменки 18 лютого, виявила наявність в організмі забороненої речовини триметазідін

Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав винною російську бобслеїстку Надію Сергєєву в порушенні антидопінгових правил і анулював її результати на Олімпійських іграх в Пхенчхані, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу суду.

CAS у п'ятницю отримав від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) документи по справі про порушення антидопінгових правил Сергєєвої на ОІ-2018. Допінг-проба, взята у Сергєєвої 18 лютого, виявила наявність в організмі забороненої речовини триметазідін. Спортсменка визнала факт порушення антидопінгових правил і відмовилася від розтину допінг-проби "Б".

Читайте такожБобслеїстка збірної Росії підозрюється в застосуванні допінгу на ОлімпіадіCAS дискваліфікував російську бобслеистку з Олімпіади і анулював її результати. Сергєєва і розгоняюча Анастасія Кочержова посіли 12-е місце у змаганнях екіпажів бобів-двійок. "Спортсменка прийняла тимчасове відсторонення і зберегла за собою право домагатися скасування або скорочення терміну дискваліфікації", - йдеться в релізі суду.

Подальший розгляд продовжить Міжнародна федерація бобслею і скелетона (IBSF) після завершення Олімпіади.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Олімпіаді допінг-проба російського керлінгиста Олександра Крушельницького дала позитивний результат на наявність мельдонію. Спортсмен визнав факт порушення антидопінгових правил, однак зазначив, що ніколи не приймав заборонені препарати, а мельдоний потрапив до його організму випадково. Спортсмен був позбавлений бронзи Олімпійських ігор, яку він завоював у дабл-міксті разом з Анастасією Бризгаловою.

Російські спортсмени виступають на Іграх в усіченому складі і під олімпійським прапором через рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 5 грудня 2017 року. Членство Олімпійського комітету Росії в МОК було призупинено, питання про відновлення статусу комітету включено до порядку виконкому МОК, засідання якого відбудеться 24 лютого. Олімпійські ігри завершаться 25 лютого.