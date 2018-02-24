Чоловіча збірна США виграла у фіналі олімпійського турніру з керлінгу у Швеції

Напередодні бронзу здобула команди Швейцарії.

В Пхенчхані завершився фінальний матч чоловічого турніру з керлінгу, в якому збірна США обіграла команду Швеції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 10:7.

Доля матчу була вирішена у 8-му енді. До цього, протягом семи ігрових відрізків йшла рівна боротьба з перемінним успіхом, підсумком яких стала бойова нічия - 5:5.

А в самій кінцівці 8 енду останнім кидком Джон Шустер скоїв подвійний тейк-аут, вибивши два камені суперника і залишивши 5 каменів своєї команди в "домі", принісши американській команді одразу 5(!) очок і зробив рахунок 10:5.

У наступних двох ендах збірна Швеції боролася до кінця, відіграла 2 очки в 9-му енді, але в останньому, 10-му, припинила боротьбу в кінцівці ігрового відрізку. Скіпер шведів Ніклас Едін після свого оригінального заключного кидка потиснув руку скіпу американців Шустеру, тим самим, визнаючи свою поразку.

Таким чином, дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу збірна Швеції залишилася без олімпійського "золота", яке сенсаційно виграла команда США.

Як повідомляв УНІАН, напередодні бронзові медалі Ігор у чоловічому турнірі з керлінгу виграла команда Швейцарії.