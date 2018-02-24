Фін Нісканен виграв лижний марафон на 50 кілометрів Олімпіади
09:27, 24 лютого 2018Олімпіада
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Срібло та бронза на рахунку російських спортсменів.
Фін Нісканен виграв найпрестижнішу марафонську гонку в лижному спорті / Reuters
В Пхенчхані завершився лижний марафон на 50 килиметров серед чоловіків, де золоту медаль олімпійського чемпіона завоював Ійво Нисканен з Фінляндії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Дистанцію спортсмен подолав за 2 години 08 хвилин 22.1 секунди.
Протягом другої половини дистанції він змагався з Олександром Большуновим з Росії, але трохи більш ніж за кілометр до фінішу пішов в атаку і виграв у суперника 18,7 секунди.
У боротьбі за бронзу ще один росіянин Андрій Ларьков обігнав змагавшихся з ним в одній групі канадця Харвея і норвежців Сундбю і Холунда. Відставання Ларькова від переможця склало 2 хвилини 37,5 секунди.
Українець Олексій Красовський посів 50-е місце, подолавши дистанцію за 2 години 25 хвилин 36.4 секунди з відставанням від лідера в 17 хвилин 14,3 секунди.
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