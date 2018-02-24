Фін Нісканен виграв лижний марафон на 50 кілометрів Олімпіади

Срібло та бронза на рахунку російських спортсменів.

В Пхенчхані завершився лижний марафон на 50 килиметров серед чоловіків, де золоту медаль олімпійського чемпіона завоював Ійво Нисканен з Фінляндії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дистанцію спортсмен подолав за 2 години 08 хвилин 22.1 секунди.

Протягом другої половини дистанції він змагався з Олександром Большуновим з Росії, але трохи більш ніж за кілометр до фінішу пішов в атаку і виграв у суперника 18,7 секунди.

У боротьбі за бронзу ще один росіянин Андрій Ларьков обігнав змагавшихся з ним в одній групі канадця Харвея і норвежців Сундбю і Холунда. Відставання Ларькова від переможця склало 2 хвилини 37,5 секунди.

Українець Олексій Красовський посів 50-е місце, подолавши дистанцію за 2 години 25 хвилин 36.4 секунди з відставанням від лідера в 17 хвилин 14,3 секунди.