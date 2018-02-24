Швейцарський сноубордист Гальмаріні виграв олімпійське золото у паралельному гігантському слаломі
08:18, 24 лютого 2018Олімпіада
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Срібло та бронза на рахунку представників Південної Кореї та Словенії.
Швейцарець Гальмарини виграв золото в сноуборді Ігор-2018 / Reuters
В Пхенчхані завершилися фінальні змагання сноубордистів у чоловічому паралельному гигантсмком слаломі, де перемогу здобув представник Швейцарії Невін Гальмаріні, повідомляє офіційний сайт змагань.
У "великому фіналі" швейцарець змагався з головною сенсацією турніру - корейцем Сангхо, але зумів обіграти суперника на 0,43 секунди.
У "малому фіналі" - за бронзу - словенець Жан Кошир був сильнішим за Сільвана Дуфура з Франції на 1,49 секунди.
Представників України в цьому виді програми не було.
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