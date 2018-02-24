Швейцарський сноубордист Гальмаріні виграв олімпійське золото у паралельному гігантському слаломі

Срібло та бронза на рахунку представників Південної Кореї та Словенії.

В Пхенчхані завершилися фінальні змагання сноубордистів у чоловічому паралельному гигантсмком слаломі, де перемогу здобув представник Швейцарії Невін Гальмаріні, повідомляє офіційний сайт змагань.

У "великому фіналі" швейцарець змагався з головною сенсацією турніру - корейцем Сангхо, але зумів обіграти суперника на 0,43 секунди.

У "малому фіналі" - за бронзу - словенець Жан Кошир був сильнішим за Сільвана Дуфура з Франції на 1,49 секунди.

Представників України в цьому виді програми не було.