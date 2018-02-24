Швейцарський сноубордист Гальмаріні виграв олімпійське золото у паралельному гігантському слаломі

08:18, 24 лютого 2018
Олімпіада
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Швейцарець Гальмиани виграв золото в сноуборді Ігор / Reuters

У "великому фіналі" швейцарець змагався з головною сенсацією турніру - корейцем Сангхо, але зумів обіграти суперника на 0,43 секунди.

У "малому фіналі" - за бронзу - словенець Жан Кошир був сильнішим за Сільвана Дуфура з Франції на 1,49 секунди.

Представників України в цьому виді програми не було.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#сноубординг на Олімпіаді-2018