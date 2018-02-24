Чешка Ледецька стала олімпійським чемпіоном зі сноуборду в паралельному гігантському слаломі

Срібло та бронза на рахунку представниць Німеччини.

В Пхенчхані завершився фінал змагань зі сноуборду в паралельному гігантському слаломі у жінок, де олімпійською чемпіонкою стала Естер Ледецька з Чехії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ледецька встановила унікальне досягнення на цій Олімпіаді, вигравши у двох різних видах спорту - гірських лижах і сноуборді.

Її суперниця по фіналу німкеня Селіна Йорг фінішувала з відставанням в 0,46 секунди.

У малому фіналі за бронзу - ще одна німкеня Рамона Хоффмайстер скористалась помилкою росіянки Олени Заварзіної і переграла суперницю на 4,07 секунди.

Українка Анна-Марі Данча в кваліфікації проїхала дистанцію по синій трасі за 1 хвилину 00.12 секунди, а по червоній - за 46.52 секунди. З підсумковим результатом 1 хвилина 46.64 секунди наша спортсменка посіла підсумкове 28-е місце і не потрапила в Топ-16 спортсменок і плей-офф змагань - 1/8 фіналу.