Збірна Швейцарії з гірських лиж виграла командний мікст Олімпіади
07:36, 24 лютого 2018Олімпіада
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Срібло у команди Австрії, бронза - у Норвегії
Збірна Швейцарії виграла олімпійський турнір у міксті у гірськолижників / Reuters
В Пхенчхані завершилися командні змагання з гірськолижного спорту у міксті, де перемогу у великому фіналі здобула збірна Швейцарії, повідомляє офіційний сайт турніру.
Деніза Файерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венді Хольденер і Даніель Юлі у фіналі з рахунком 3:1 виграла у команди Австрії.
У матчі за бронзу у команд Норвегії і Франції була нічия - 2:2, але по чистому часу премущество і медалі Ігор отримали норвежці - 41,17 секунди проти 41,29.
Збірна України в цьому виді змагань участі не брала.
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