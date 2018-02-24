Збірна Швейцарії з гірських лиж виграла командний мікст Олімпіади

07:36, 24 лютого 2018
Олімпіада
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Збірна Швейцарії виграла олімпійський турнір у міксті у гірськолижників / Reuters

Деніза Файерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венді Хольденер і Даніель Юлі у фіналі з рахунком 3:1 виграла у команди Австрії.

У матчі за бронзу у команд Норвегії і Франції була нічия - 2:2, але по чистому часу премущество і медалі Ігор отримали норвежці - 41,17 секунди проти 41,29.

Збірна України в цьому виді змагань участі не брала.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#гірські лижи Олімпіада