Канадський сноубордист Тутан виграв олімпійське золото у дисципліні біг-ейр

Срібло та бронза на рахунку американця і британця.

В Пхенчхані завершилися фінальні змагання зі сноуборду в дисципліні біг-ейр серед чоловіків, де золоту медаль Ігор завоював представник збірної Канади Себастьєн Тутан, повідомляє офіційний сайт змагань.

У сумі за дві кращі фінальні спроби з трьох канадцец набрав 174,25 бали.

2-е місце і срібло на рахунку Кайла Мака з США - 169,75 бали. 3-е місце і бронза - у Біллі Моргана з Великобританії - 168 балів рівно.

Представників України в цьому виді програми не було.