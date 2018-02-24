Канадський сноубордист Тутан виграв олімпійське золото у дисципліні біг-ейр
07:22, 24 лютого 2018Олімпіада
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Срібло та бронза на рахунку американця і британця.
Канадський сноубордист Тутан ыиграл чоловічі змагання Ігор в біг-ейрі / Reuters
В Пхенчхані завершилися фінальні змагання зі сноуборду в дисципліні біг-ейр серед чоловіків, де золоту медаль Ігор завоював представник збірної Канади Себастьєн Тутан, повідомляє офіційний сайт змагань.
У сумі за дві кращі фінальні спроби з трьох канадцец набрав 174,25 бали.
2-е місце і срібло на рахунку Кайла Мака з США - 169,75 бали. 3-е місце і бронза - у Біллі Моргана з Великобританії - 168 балів рівно.
Представників України в цьому виді програми не було.
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