Канадський сноубордист Тутан виграв олімпійське золото у дисципліні біг-ейр

07:22, 24 лютого 2018
Олімпіада
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Канадський сноубордист Тутан ыиграл чоловічі змагання Ігор в біг-ейрі / Reuters

У сумі за дві кращі фінальні спроби з трьох канадцец набрав 174,25 бали.

2-е місце і срібло на рахунку Кайла Мака з США - 169,75 бали. 3-е місце і бронза - у Біллі Моргана з Великобританії - 168 балів рівно.

Представників України в цьому виді програми не було.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018