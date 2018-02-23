Збірна Німеччини з хокею сенсаційно обіграла Канаду і вийшла у фінал Олімпіади

Матч завершився з рахунком 4:3.

В Пхенчхані завершився другий півфінальний матч чоловічого хокейного турніру Олімпіади, в якому збірна Німеччини обіграла команду Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:3.

Збірна Німеччини, яка вже створила другу сенсацію поспіль (у чвертьфіналі була обіграна команда Швеції), вела по ходу матчу з рахунком 4:1, але в концове канадці закинули дві шайби і влаштували справжній штурм воріт суперника на останніх хвилинах.

У першому періоді єдиний гол на 15-й хвилині забив гравець збірної Німеччини - відзначився Бруук Мацек. А в другому, на 24-й хвилині Маттіас Плахта подвоїв перевагу німців, а на 27-й Франк Мауер забив третій гол і довів перевагу Німеччини до великої.

Потім канадець Жилберт Брюле на 29-й хвилині скоротив відставання, але на 33-й Патрік Хагер знову довів рахунок до великого - 4:1.

Лише в заключному третьому періоді канадці по-справжньому взялися за справу. На 43-й хвилині Мет Робінсон закинув другу шайбу своєї команди, а на 50-й Дерек Рой скоротив відставання до мінімуму - 4:3. Втім, більш ніж 10 хвилин, що залишалися, команді "Кленового листа" не вистачило навіть для того, щоб зрівняти рахунок.

Таким чином, в суботу бронзові медалі розіграють Чехія і Канада, а у фіналі - в неділю, 25 лютого, зіграють збірні Росії та Німеччини.