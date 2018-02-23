Український олімпійський чемпіон Абраменко потрапив на обкладинку New York Times

Абраменко став першим чоловіком, який виграв золоту медаль на Зимових Олімпійських іграх за всю історію незалежної України.

Видання The New York Times розмістило на своїй обкладинці у соцмережі Facebook фотографію, на якій український фрістайлер Олександр Абраменко виконує стрибок, який у підсумку став найкращим на Олімпіаді 2018 і приніс Україні золото.

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Як повідомлялося, 18 лютого 2018 року українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль на XXIII зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані з фрістайлу. Це перша медаль України на Олімпіаді в Пхенчхані. Крім того, Абраменко став першим чоловіком, який виграв золоту медаль на Зимових Олімпійських іграх за всю історію незалежної України.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов повідомив про підписання наказу про виплату $125 тис. винагороди українському спортсмену Олександру Абраменко, який завоював золоту медаль з фрістайлу на XXIII Зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані.

Раніше український бізнесмен Павло Фукс заявив, що вирішив за власні кошти профінансувати виплату додаткових $50 тис. призових коштів за олімпійське золото, $25 тис. за срібло, $15 тис. - за бронзу. "Згідно анонсованої раніше програми мотивації для спортсменів, які виступають за Україну в Пхенчхані, Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають від мене по $50 тис. кожен. Пишаюся разом з усією Україною!" - написав бізнесмен у своєму блозі в Telegram.