Чоловіча збірна Швеції виграла естафету в біатлоні на Олімпіаді

Призерами стали команди Норвегії та Німеччини.

В Пхенчхані розіграний останній комплект нагород олімпійських змагань в турнірі біатлоністів, де чоловічу естафету виграла збірна Швеції, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Гонка, як і напередодні жіноча естафета, проходила у складних погодних умовах, при великих поривах вітру на стрільбищі.

У цій ситуації команда у складі Пеппе Фемлінг, Йеспер Нелін, Себастьян Самуельссон і Фредрік Ліндстрем показала відмінну влучність на стрільбі, використавши лише 7 додаткових патронів і уникнувши штрафних кіл з результатом 1 година 15 хвилин 16,5 секунди.

Збірна Норвегії відстала від переможців на 55,5 секунди (1 штрафне коло + 12 додаткових патронів). Бронза - у команди Німеччини - 2 хвилини 07,1 секунди отсавания (3+10).

Збірна України у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков і Дмитро Підручний фінішувала на 9-му місці, з відставанням від переможця в 5 хвилин 00,8 секунди (2+9), вигравши фінішний спурт за 9-10 місця у команди Словенії.