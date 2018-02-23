Бобслеістка збірної Росії підозрюється в застосуванні допінгу на Олімпіаді

Наталія Сергєєва приймала заборонений серцевий препарат.

Бобслеістка збірної Росії Надія Сергеєва, яка зайняла на Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані 12-е місце в двійках, підозрюється у вживанні допінгу.

За даними "Спорт-Експрес", мова не про мельдоній, а про інший серцевий препарат - предуктал, який, в основному, приймають літні люди.

Пізніше президент Федерації бобслею і скелетона Росії Олександр Зубков підтвердив, що в організмі бобслеістки Надії Сергєєвої виявлений заборонений препарат.

У свою чергу, розгоняюча Анастасія Кочержова – напарниця підозрюваної у вживанні допінгу Надії Сергєєвої – відмовилася від коментарів за обставинами справи.

– Вибачте, я все розумію, але коментарів не даю, – сказала Кочержова в телефонній розмові.

Нагадаємо, раніше в збірній Росії розгорівся допінговий скандал в керлінгу: взяті в Пхенчхані дві допінг-проби Олександра Крушельницького дали позитивний результат на мельдоній. Він виступав у парі з дружиною Анастасією Бризгаловою й позбувся бронзи в дабл-міксті.