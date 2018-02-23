Біатлоністка Семеренко оголосила про закінчення кар'єри і не збирається відмовлятися від своїх слів про тренерів команди

12:24, 23 лютого 2018
Олімпіада
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Валентина Семеренко поскаржилася на погане фізичне самопочуття / noc-ukr.org

"Від своїх слів не відмовляюся. Сьогоднішній результат тому підтвердження. Хочу попросити у дівчаток вибачення, аж надто грубо висловилася. У нас команди як немає, так і не буде (принаймні з цим тренерським штабом)", - зазначила олімпійська чемпіонка Сочі-2014.

"А після Олімпіади чекайте нових сенсацій. Все таємне стає явним", - додала українка.

"Що стосується продовження кар'єри я з точністю на 99% можу сказати: це мій останній сезон! З мене вистачить! Може і цей закінчу достроково", - написала Валентина.

Як повідомляв УНІАН, напередодні жіночу естафету виграла збірна Білорусі, а Україна опинилася на 11 місці.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#біатлон Семеренко Олімпіада