Біатлоністка Семеренко оголосила про закінчення кар'єри і не збирається відмовлятися від своїх слів про тренерів команди

Спортсменка також пообіцяла нові сенсації.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко, яка перед естафетою розкритикувала тренерський штаб збірної, заявивши, що "у нас не команда, а просто ж...", після естафети вибачилася перед дівчатами з команди і оголосила, що цей сезон стане для неї останнім, повідомляє Isport.

"Від своїх слів не відмовляюся. Сьогоднішній результат тому підтвердження. Хочу попросити у дівчаток вибачення, аж надто грубо висловилася. У нас команди як немає, так і не буде (принаймні з цим тренерським штабом)", - зазначила олімпійська чемпіонка Сочі-2014.

"А після Олімпіади чекайте нових сенсацій. Все таємне стає явним", - додала українка.

"Що стосується продовження кар'єри я з точністю на 99% можу сказати: це мій останній сезон! З мене вистачить! Може і цей закінчу достроково", - написала Валентина.

Як повідомляв УНІАН, напередодні жіночу естафету виграла збірна Білорусі, а Україна опинилася на 11 місці.