Збірна Росії з хокею обіграла Чехію і вийшла у фінал Олімпіади

12:10, 23 лютого 2018
Олімпіада
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Російські хокеїсти впевнено обіграли чехів у півфіналі / Reuters

Матч закінчився з рахунком 3:0.

Команди обережно почали поєдинок, протягом першого періоду не створили практично жодного більш-менш небезпечного моменту і розійшлися нульовою нічиєю. А доля матчу була вирішена протягом хвилини в середині другого періоду. На 28-й хвилині рахунок відкрив Микита Гусєв. а за 27 секунд ігрового часу Владислав Гавриков подвоїв перевагу своєї команди.

Увесь час у другому і третьому періодах чехи постійно атакували. Команда різко підвищила темп, але подолати масовану оборону росіян на чолі з воротарем Василем Кошечкіним їм так і не вдалося. А коли команда Чехії замінив воротаря на шостого польового гравця - за 20 секунд до кінця гри - Ілля Ковальчук забив третій гол.

Таким чином, росіяни зіграють у фіналі 25 лютого з переможцем другого півфіналу Канада - Німеччина.

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Теги: #хокей#Пхенчхан#Олімпіада-2018