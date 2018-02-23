Збірна Швейцарії виграла бронзу Олімпіади в чоловічому керлінгу
11:48, 23 лютого 2018Олімпіада
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Команда несподівано обіграла збірну Канади.
Збірна Швейцарії виграла бронзу Олімпіади в керлінгу / Reuters
В Пхенчхані завершився матч за бронзову медаль Олімпіади в чоловічому турнірі з керлінгу, де збірна Швейцарії обіграла команду Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра завершилася з рахунком 7:5.
Швейцарці після безрезультатного першого енду виграли з мінімальною перевагою два наступних - по 1:0, потім дозволили супернику виграти четвертий енд з рахунком 2:0 (2:2 в загальному рахунку) і виграли п'ятий енд - 2:0.
У другій половині гри швейцарці програли 6-й енд (0:1), виграли з подвійною перевагою сьомий - 2:0, програли восьмий (0:2) і вирішили долю матчу у дев'ятому енді (1:0).
Таким чином, збірна Канади сенсаційно залишилася без нагород Ігор в Пхенчхані.
У фіналі, який відбудеться в суботу, зійдуться команди Швеції та США.
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