Збірна Швейцарії виграла бронзу Олімпіади в чоловічому керлінгу

Команда несподівано обіграла збірну Канади.

В Пхенчхані завершився матч за бронзову медаль Олімпіади в чоловічому турнірі з керлінгу, де збірна Швейцарії обіграла команду Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 7:5.

Швейцарці після безрезультатного першого енду виграли з мінімальною перевагою два наступних - по 1:0, потім дозволили супернику виграти четвертий енд з рахунком 2:0 (2:2 в загальному рахунку) і виграли п'ятий енд - 2:0.

У другій половині гри швейцарці програли 6-й енд (0:1), виграли з подвійною перевагою сьомий - 2:0, програли восьмий (0:2) і вирішили долю матчу у дев'ятому енді (1:0).

Таким чином, збірна Канади сенсаційно залишилася без нагород Ігор в Пхенчхані.

У фіналі, який відбудеться в суботу, зійдуться команди Швеції та США.