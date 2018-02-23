Фристайліст Абраменко передав свої чемпіонські лижи до Олімпійського музею - НОК

11:32, 23 лютого 2018
Олімпіада
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Александр Абраменко / REUTERS

Як повідомляв УНІАН, Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном минулої неділі, оли виграв змагання з фристайлу в дисципліні акробатика.

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Теги: #фристайл на Олімпіаді#золото Абраменко