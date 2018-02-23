Фристайліст Абраменко передав свої чемпіонські лижи до Олімпійського музею - НОК

Лижи українського виробництва поповнять колекцію музею в Лозанні.

Український Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко на прохання Олімпійського музею в Лозанні передав "золоту" лижу мукачевської фірми "TISA" зі своїм автографом, повідомляє НОК України.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном минулої неділі, оли виграв змагання з фристайлу в дисципліні акробатика.