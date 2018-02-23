Фристайліст Абраменко передав свої чемпіонські лижи до Олімпійського музею - НОК
11:32, 23 лютого 2018Олімпіада
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Лижи українського виробництва поповнять колекцію музею в Лозанні.
Олександр Абраменко / REUTERS
Український Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко на прохання Олімпійського музею в Лозанні передав "золоту" лижу мукачевської фірми "TISA" зі своїм автографом, повідомляє НОК України.
Як повідомляв УНІАН, Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном минулої неділі, оли виграв змагання з фристайлу в дисципліні акробатика.
Наш Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко на прохання Олімпійського музею в Лозанні передав "золоту" лижу мукачевської фірми "TISA" зі своїм автографом!— НОК України (@OlympicUA) 23 февраля 2018 г.
Нова Олімпійська перемога України знову увійшла до спортивної світової історії!#PyeongChang2018@olympicmuseumpic.twitter.com/dAajZfmVkj
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