Російські фігуристки Загітова і Медведєва завоювали золото і срібло Олімпіади в одиночному катанні

Бронза у представниці Канади.

В Пхенчхані завершився розіграш комплекту медалей Олімпійських ігор у жіночому одиночному фігурному катанні, де перші два місця завоювали представниці збірної Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Аліна Загітова несподівано випередила дворазову чемпіонку світу та Європи Євгенію Медведєву.

Загитова лідирувала після короткої програми і за підсумками довільної отримала загальну оцінку 239,57 бали. Цікаво, що вони з Медведєвою (238,26) отримали абсолютно однакові оцінки в довільній програмі - за 156,65 бали. І Загітова зберегла перевагу над співвітчизницею, здобуту в короткій програмі - 1,31 бала.

Третє місце і бронза у представниці Канади Кейтлін Осмонд, яка захистила свою позицію за підсумками короткої програми - 231,02 бали.

Як повідомляв УНІАН, представниця України Ганна Хниченкова посіла передостаннє 29-е місце в короткій програмі і не потрапила у фінал змагань.