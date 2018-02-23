Російські фігуристки Загітова і Медведєва завоювали золото і срібло Олімпіади в одиночному катанні

07:11, 23 лютого 2018
Олімпіада
1916
Загитова принесла Росії перше золото Ігор в Пхенчхані / Reuters

Аліна Загітова несподівано випередила дворазову чемпіонку світу та Європи Євгенію Медведєву.

Загитова лідирувала після короткої програми і за підсумками довільної отримала загальну оцінку 239,57 бали. Цікаво, що вони з Медведєвою (238,26) отримали абсолютно однакові оцінки в довільній програмі - за 156,65 бали. І Загітова зберегла перевагу над співвітчизницею, здобуту в короткій програмі - 1,31 бала.

Третє місце і бронза у представниці Канади Кейтлін Осмонд, яка захистила свою позицію за підсумками короткої програми - 231,02 бали.

Як повідомляв УНІАН, представниця України Ганна Хниченкова посіла передостаннє 29-е місце в короткій програмі і не потрапила у фінал змагань.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#фігурне катання Пхенчхан 2018