Збірна Росії з хокею запропонувала Чехії 100 євро, щоб зіграти в червоній формі на Олімпіаді

В порушення правил російська збірна хотіла купити право вибору кольору форми.

Менеджер збірної Чехії з хокею Ян Черни розповів про те, що представники збірної Росії пропонували йому гроші, щоб чеська команда зіграла в півфінальному матчі Олімпіади в білій формі, а російська команда — у червоній.

Чеська команда на груповому етапі турніру набрала більше очок, ніж збірна Росії, тому саме вона має право обирати форму на завтрашній півфінальний матч олімпійського хокейного турніру. Тим не менше, росіяни неодмінно хотіли зіграти в червоній формі, розповів менеджер чехів.

«Представники російської команди дзвонили і просили нас замінити форму. А сьогодні вранці ми сиділи в штаб-квартирі, де один з росіян штовхнув мене в плече і сказав, що у чеської збірної красива світла форма. Він пообіцяв мені 100 євро, щоб збірна Росії вийшла на лід у червоній формі, а ми — в білому. Серйозно, він написав на аркуші «100 євро» і поклав переді мною. Я запитав його: «У Росії криза, чи що?» Але в підсумку ми вибрали ту форму, яку вони попросили», – зізнався Черни, чиї слова наводить sport.cz.

Збірні Чехії та Росії проведуть півфінальний матч завтра, 23 лютого. В іншому півфіналі зустрінуться Канада і Німеччина.