Українська біатлоністка Меркушина: ми всі злі - самі на себе

Анастасія Меркушина бігла останньою в українській четвірці біатлоністок.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина прокоментувала результати жіночої естафети в олімпійському Пхьончхані, яка завершилися сьогодні.

Після гонки фінішер українського квартету, дебютантка зимових Олімпійських ігор Анастасія Меркушина сказала у коментарі прес-службі НОК України:

«Безумовно, на Олімпіаді я отримала колосальний досвід. Це був дуже важкий рік з великим обсягом роботи та підготовки. Хочу сказати й від імені всієї команди - ми працювали дуже багато. Десь були помилки - у когось у стрільбі, у когось у ході. Зараз ми всі злі - самі на себе. Однак ми старалися та віддали всі свої сили. Всі хотіли медалей, всі хотіли перемогти й робили все на максимумі».

«Вірю, що для мене це не останні Олімпійські ігри, тож маю чотири роки, щоб зробити роботу над помилками», - додала Настя.

Спортсменка висловила щирі слова подяки українським вболівальникам за підтримку та любов, яку команда відчуває та дуже цінує.

Наша команда у складі Ірини Варвинець, Віти Семеренко, Юлії Джими та Анастасії Меркушиної посіла 11-е місце.

Відзначимо, що Валентина Семеренко, яка не потрапила до складу естафети, піддала гострій критиці тренерський штаб збірної України.