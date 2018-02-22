"У нас не команда, а повна ж..." - у збірній України з біатлону розгорівся скандал

Олімпійська чемпіонка 2014 року Валя Семеренко заявила у Facebook, що "не буде мовчати".

Українська біатлоністка Валентина Семеренко виступила з критикою тренера жіночої збірної України Уроша Велепеця, який не поставив її в естафету на Олімпіаді.

«Знаєте, вболівальники, у нас не команда, а просто ж***. Не вірте жодному слову, це просто брехня.

Тренер навіть зборів не провів і не повідомив, чому так кинув мене. Ні Варвинець, ні Меркушина не потрапляли, всі гонки (провели) гірше за мене. Так боляче і образливо, коли брешуть тобі в очі.

Навіть Урошу (головному тренеру Урошу Велепецю. - УНІАН) написала: проведіть збори, поясніть — він злякався, щоб ми його не побили. Він навіть сам сказав, що злякався. Ось так все коротко, але повірте, тепер я просто не буду мовчати. Прикро, боляче, як розбивають твою мрію, твою роботу!

А взяти Підгрушну, взяти Абрамову, як Урош і Меркушин плескали в долоні, що у них вийшло їх викинути з команди, як було боляче на це все дивитися. А вони раділи!

Коли було таке? При Хвостенко, при Петровій такого не було, щоб так наосліп за спортивним принципом кидали!

Велепець з Меркушиним провели контрольну між Леною і Настею. Якщо вони відбиралися у естафету, могли і нам сказати, я мас-старт не бігла б, а відбиралася в естафету — все в хованку. Якби Лена не програла 25 секунд, і Віта не бігла б", — написала Семеренко в коментарях в групі UA: БІАТЛОН в «Фейсбуці».

Нагадаємо, в сьогоднішній естафеті на Іграх в Пхьончхані українська збірна посіла 11-е місце. У складі української команди брали участь Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина. При цьому в четвірці не знайшлося місця олімпійським чемпіонкам Сочі-2014 Валі Семеренко та Олені Підгрушній.