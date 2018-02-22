В олімпійському Пхьончхані відбулися протести активістів проти геїв

Крім того, за межами Олімпійського селища виявлені релігійні листівки, розкладені на машинах.

На Олімпійських іграх в Південній Кореї присутні активісти, які виступають проти геїв, повідомляє NRK.

Активістів бачили в Пхьончхані біля бобслейної траси, лижного стадіону, хокейної арени, на території Олімпійського селища, біля гірськолижного центру, на шляху до олімпійського стадіону. Відзначається, що вони ведуть себе мирно.

Крім того за межами Олімпійського селища можна виявити релігійні листівки, розкладені на машинах.

«Це потрібно припинити. У нас чіткі правила — під час змагань не повинно бути ніякої пропаганди. Ми хочемо бути незалежні від політики, расової приналежності і релігії. Не повинно бути ніякої дискримінації. Ми нейтральні і будемо виконувати ці правила.

МОК слід звернутися до місцевої влади і мирно відвести цих людей. Активісти з постерами повинні піти, щоб в жодній формі не було пропаганди чи реклами зовні і всередині спортивних арен", — сказав почесний член МОК Герхард Хайберг.

Як повідомляв УНІАН, днями голова комісії спортсменів МОК Анджела Руджеро привітала визнання американського фігуриста Адама Ріппона у гомосексуальності.