Збірна Білорусі виграла жіночу естафету Олімпіади в біатлоні, збірна України після золота Сочі-2014 - на 11-му місці

В призери перегонів також потрапили команди Швеції та Франції.

В Пхенчхані завершилася жіноча естафетна гонка у біатлоні, де перемогу здобула команда Білорусі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дистанцію 4х6 км з 8 вогневими рубежами команда у складі Надія Скардіно, Ірина Круйко, Дінара Алімбекова і Дарина Домрачева подолала за 1 годину 12 хвилин 03.4 секунди. При цьому переможниці використовували 9 додаткових патронів на стрільбі, але жодного разу не заїхали на штрафне коло.

2-е місце у команди Швеції (+10.7, 0+12), третє - у команди Франції (+17.6, 0+14).

Чемпіон Сочі-2014 збірна України посіла 11-е місце з відставанням від переможниць у 1 хвилину 41.4 секунди, 2 штрафними колами (по колу - Віта Семеренко на 2-му етапі та Анастасія Меркушина на 4-му) і 10 використаними додатковими патронами.