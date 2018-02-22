Збірна Угорщини виграла чоловічу естафету в шорт-треку на Олімпіаді

Компанію на п'єдесталі їм склали команди Китаю та Канади.

В Пхенчхані завершився останній фінал у програмі турніру з шорт-треку, де в чоловічій естафеті перемогу здобула збірна Угорщини, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Переможці, на чолі з натуралізованими китайцями братами Лю, подолали дистанцію за 6 хвилин 31.971 секунди з новим олімпійським рекордом.

2-е місце й срібні медалі на рахунку команди Китаю - 6:32.035, 3-е і бронза - у збірної Канади - 6:32.282.

Фаворит фіналу команда Південної Кореї сильно відстала від суперників після падіння одного зі спортсменів рівно на середині дистанції. Але, корейці доїхали до фінішу з результатом 6:42.118 - 4-е місце.

Збірна України в цьому виді програми не була представлена.