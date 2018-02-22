Голландка Шултінг виграла золото Олімпіади на дистанції 1000 метрів в шорт-треку

Срібло та бронза дісталися представницям Канади та Італії.

В Пхенчхані завершилися фінальні змагання Олімпіади в шорт-треку на дистанції 1000 метрів у жінок, де перемогу здобула Сюзан Шултінг з Нідерландів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсменка подолала дистанцію за 1 хвилину 29.778 секунди.

Слідом за переможницею фінішувала Кім Боутін Канада - 1:29.956, а останнє 3-е місце на п'єдесталі пошани посіла Аріанна Фонтана з Італії - 1:30.656.

Дві представниці Південної Кореї, які вважалися фаворитками на цій дистанції, зіткнулися і фінішували з великим відставанням від трійки призерів.

Представниць України в цьому виді програми не було.