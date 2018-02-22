Китаєць Ву Дацин став олімпійським чемпіоном на дистанції 500 метрів у шорт-треку

Два представника Південної Кореї зайняли призові місця на короткій дистанції

В Пхенчхані завершився фінальний забіг на 500 метрів в шорт-треку у чоловіків, де перемогу здобув представник Китаю Ву Дацин, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Представник Піднебесної пробіг дистанцію за 39,584 секунди і встановив світовий рекорд

2-е місце на рахунку Даеона Хванга з Південної Кореї - 39,854 секунди, третє - у його співвітчизника Хьожун Ліма - 39,919 секунди.

Представників України в цьому виді програми не було.