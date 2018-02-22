Збірна Німеччини виграла командні змагання Олімпіади в лижному двоєборстві

Німецькі двоєборці виграли всі три золоті нагороди у Пхенчхані.

В Пхенчхані завершилися командні змагання в лижному двоєборстві, де за підсумками стрибків з трампліну та естафети 4х5 км, збірна Німеччини виграла золоті медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Німецька четвірка за підсумками стрибкової сесії стартувала з 2-го місця, поступаючись команді Австрії, але вже за підсумками першого етапу Вінцент Гейгер ліквідував 6-секундне відставання. А на другому етапі Фабіан Різлі "привіз" суперникам 20 секунд переваги своєї команди.

На двох заключних етапах Ерік Френцель і Йоханнес Рідзек лише збільшували перевагу своєї команди. Відзначимо, що саме ці два спортсмена раніше виграли в Пхенчхані золото в індивідуальних змаганнях.

У підсумку, німці показали результат 46 хвилин 09,8 секунди

2-е місце на рахунку збірної Норвегії - 52,7 секунди відставання, 3-е - у команди Австрії - 1 хвилина 07,8 секунди відставання.

Таким чином, збірна Німеччини завоювала усі три золоті нагороди Ігор-2018, повторивши результат збірної Фінляндії у Ванкувері-2010.