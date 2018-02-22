CAS позбавив російських керлінгістів бронзових медалей Ігор-2018

Олександр Крушельницький визнаний винним у порушенні антидопінгових правил.

Спортивний арбітражний суд (CAS) позбавив російських керлінгістів Анастасію Бризгалову і Олександра Крушельницького бронзових медалей Олімпіади-2018 у дабл-міксті, анулювавши результати на Іграх-2018 за порушення Крушельницьким антидопінгових правил, повідомляє Р-Спорт.

"Олександр Крушельницький визнаний винним у порушенні антидопінгових правил. Він дискваліфікований змагань з керлінгу у змішаних парах на Олімпіади-2018 у Пхенчхані, і відповідні результати команди ВЕСЛО ("Олімпійських атлетів з Росії") у цьому виді програми визнані недійсними з усіма витікаючими звідси наслідками. Спортсмен повинен бути позбавлений акредитації", - говориться в рішенні суду.

Слухання виїзної бригади CAS, яке було заплановано на ранок четверга по московському часу, було скасовано на письмове прохання сторін - Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Всесвітньої федерації керлінгу (WCF) та Крушельницького.

"Подальші розгляди повинні бути продовжені між WCF і Крушельницьким. МОК більше не є учасником процесу, - наголошується в рішенні суду. - Коригування офіційного розподілу місць в олімпійському турнірі керлінгу в дабл-міксті та перехід бронзових медалей знаходяться у зоні відповідальності WCF та МОК".

Раніше стало відомо, що допінг-проба Крушельницького, узята під час Ігор в Пхенчхані, дала позитивний результат на мельдоний.