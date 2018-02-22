Жіноча збірна США з хокею виграла в фіналі Олімпіади у Канади

Матч завершився в серії булітів з рахунком 3:2.

В Пхенчхані завершився фінальний матч жіночого хокейного турніру, в якому збірна США обіграла команду Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився в серії булітів з загальним рахунком 3:2.

Американки активніше почали матч і в самій кінцівці першого періоду відкрили рахунок. Гол на 20-й хвилині гри забила Хіларі Найт. Після перерви канадки перехопили ініціативу і зусиллями Хайлі Ірвін зрівняли результат на 23-й хвилині, а потім вийшли вперед - Марі-Філіп Пулен відзначилася на 27-й хвилині. Однак, у третьому періоді, коли вже здавалося, що справа йде до перемоги збірної Канади, "червоно-білі" позиційно помилилися при зміні гравців і Монік Ламоро-Морандо зрівняла рахунок за 6 хвилин до фінальної сирени - 2:2.

В овертаймі команди грали більше обережно, ніж думали про творення. Забитих голів глядачі так і не побачили.

А в серії буллітів, основні 10 ударів - по п'ять кидків з обох сторін, знову не виявили переможця - 2:2. А ось в шостих кидках команд американка Жоселін Ламоро-Девідсон свою спробу реалізувала, збив з пантелику воротаря канадок, а її візаві Меган Агоста кинула прямо в щиток воротаря - 3:2 на користь збірної США.

Таким чином, американки перервали 20-річну гегемонію збірної Канади, яка, починаючи з Ігор-1998 у Нагано п'ять разів поспіль вигравала Олімпійські ігри.