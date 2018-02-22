Шведський гірськолижник Мюрер став олімпійським чемпіоном у слаломі
07:43, 22 лютого 2018Олімпіада
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Срібло та бронза на рахунку спортсменів зі Швейцарії та Австрії.
Швед Мюрер приніс своїй команді золото Ігор в гірськолижному слаломі / Reuters
В Пхенчхані завершився фінал олімпійського турніру в слаломі серед гірськолижників, де перемогу здобув представник Швеції Андре Мюрер, повідомляє офіційний сайт змагань.
Швед за сумою двох спроб проїхав трасу із загальним результатом 1 хвилина 38.99 секунди.
2-е місце зайняв Рамон Ценхойзерн з Швейцарії з відставанням від лідера в 0,34 секунди, третій результат на рахунку Міхаеля Матта з Австрії - 0,67 секунди відставання.
Українець Іван Ковбаснюк ще в першій спробі не зміг впоратися з усіма перепонами і достроково покинув змагання, так і не фінішувавши.
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