Шведський гірськолижник Мюрер став олімпійським чемпіоном у слаломі

Срібло та бронза на рахунку спортсменів зі Швейцарії та Австрії.

В Пхенчхані завершився фінал олімпійського турніру в слаломі серед гірськолижників, де перемогу здобув представник Швеції Андре Мюрер, повідомляє офіційний сайт змагань.

Швед за сумою двох спроб проїхав трасу із загальним результатом 1 хвилина 38.99 секунди.

2-е місце зайняв Рамон Ценхойзерн з Швейцарії з відставанням від лідера в 0,34 секунди, третій результат на рахунку Міхаеля Матта з Австрії - 0,67 секунди відставання.

Українець Іван Ковбаснюк ще в першій спробі не зміг впоратися з усіма перепонами і достроково покинув змагання, так і не фінішувавши.