Американський фрістайліст Уайз виграв олімпійський фінал в хаф-пайпі
06:54, 22 лютого 2018Олімпіада
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Срібло на рахунку його співвітчизника, бронза - у представника Нової Зеландії.
Американець Уайз виграв турнір у хаф-пайпі / Reuters
В Пхенчхані завершився розіграш медалей у дисципліні хаф-пайп у фрістайлістів, де олімпійським чемпіоном став Девід Уайз з США, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Спортсмен, який невдало виконав перші дві спроби, у третій сповна реабілітувався, отримавши від суддів оцінку в 97,20 бали.
2-е місце і срібло на рахунку його співвітчизника Алекса Феррейри - 96,40, третє - у представника Нової Зелландии - Ніко Портеуса - 94,80.
Представників України в цьому виді програми не було.
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