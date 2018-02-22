Американський фрістайліст Уайз виграв олімпійський фінал в хаф-пайпі

06:54, 22 лютого 2018
Олімпіада
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Американець Уайз виграв турнір у хаф-пайпі / Reuters

В Пхенчхані завершився розіграш медалей у дисципліні хаф-пайп у фрістайлістів, де олімпійським чемпіоном став Девід Уайз з США, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Спортсмен, який невдало виконав перші дві спроби, у третій сповна реабілітувався, отримавши від суддів оцінку в 97,20 бали.

2-е місце і срібло на рахунку його співвітчизника Алекса Феррейри - 96,40, третє - у представника Нової Зелландии - Ніко Портеуса - 94,80.

Представників України в цьому виді програми не було.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#фристайл на Олімпіаді