Австрійка Гассер стала олімпійською чемпіонкою зі сноуборду в дисципліні біг-ейр

06:37, 22 лютого 2018
Олімпіада
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Ганна Гассер принесла Австрії холото в сноуборді / Reuters

В Пхенчхані завершилися змагання з біг-ейру (великий політ) турніру сноубордистів в рамках олімпійської програми, де чемпіонкою стала представниця Австрії Анна Гассер, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсменка отримала від суддів підсумкову оцінку за дві кращі свої спроби 185 балів рівно.

Друге місце в цьому фіналі посіла Джеймі Андерсн з США - 177,25 бали, третє - Зоя Садовські з Нової Зелландии - 157,50.

Представниць України в цьому виді пограми не було.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#сноубординг на Олімпіаді-2018