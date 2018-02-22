Австрійка Гассер стала олімпійською чемпіонкою зі сноуборду в дисципліні біг-ейр

Срібло та бронза на рахунку представниць США і Нової Зеландії.

В Пхенчхані завершилися змагання з біг-ейру (великий політ) турніру сноубордистів в рамках олімпійської програми, де чемпіонкою стала представниця Австрії Анна Гассер, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсменка отримала від суддів підсумкову оцінку за дві кращі свої спроби 185 балів рівно.

Друге місце в цьому фіналі посіла Джеймі Андерсн з США - 177,25 бали, третє - Зоя Садовські з Нової Зелландии - 157,50.

Представниць України в цьому виді пограми не було.