Норвежка Бйорген завоювала рекордну 14-ту медаль на Іграх і обійшла Бйорндалена

Сьогодні Маріт Бйорген в парі з Касперсен Фалла завоювала бронзу в командному спринті.

Норвезька лижниця Маріт Бйорген, яка сьогодні на Іграх-2018 завоювала бронзову медаль у командному спринті, стала рекордсменкою зимових Олімпіад за кількістю медалей.

Бйорген завоювала свою 14-ту нагороду на Олімпійських іграх. Тепер у неї 7 золотих, 4 срібних і 3 бронзових медалей. Таким чином, за кількістю медалей серед представників зимових видів спорту Бйорген випередила свого співвітчизника біатлоніста Уле Ейнара Бйорндалена (13 медалей — 8-4-1) і вийшла на чисте перше місце за цим показником.

Раніше в Пхьончхані Бйорген стала першою спортсменкою, яка виграла 7 золотих медалей на зимових Іграх.

За кількістю золотих медалей на Олімпіадах Бйорген поступається лише Бйорндалену і лижникові Бйорну Делі (у них - по 8).