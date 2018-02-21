Визначився склад збірної України в жіночій естафеті з біатлону на Олімпіаді

16:14, 21 лютого 2018
Олімпіада
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Юлія Джима та Ірина Варвінець / НОК України

Про це повідомляє UA:Перший.

У гонці у складі української команди візьмуть участь Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина. Українські біатлоністки вийдуть на старт під четвертим номером.

Варвинець побіжить вже другу естафету на цих Іграх – днем раніше вона виступила в змішаній командній гонці. Що ж стосується Меркушиної, то наступна гонка стане для неї дебютом у естафетах на головному старті чотириріччя.

Зазначимо, що Валентина Семеренко та Олена Підгрушна не допоможуть команді в майбутньому старті. Валентина не виступала і в змішаній естафеті. Підгрушна ж, яка була прапороносцем збірної України на церемонії відкриття, взагалі не брала участь в жодній гонці в Пхьончхані.

Нагадаємо, що в 2014 році збірна України у складі сестер Семеренко, Джими і Підгрушної виграла золото сочинської Олімпіади.

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Теги: #Олімпіада-2018#біатлон на Олімпіаді-2018#Пхьончхан 2018