Жіночий дует з Німеччини виграв золото Ігор в бобслеї, випередивши американок на 0,07 секунди

У канадського дуету - бронза.

У Пхьончхані завершилися змагання з бобслею серед жіночих команд-двійок. Золоті нагороди здобув німецький дует Маріама Яманка і Ліза Буквіц.

Про це інформує офіційний сайт змагань.

Срібними призерами стали американки Елана Мейерс Тейлор і Лорен Гіббс, які відстали від переможниць на 0,07 секунди.

Бронза дісталася канадкам Кейллі Хамфріс і Філісії Джордж (0,44 секунди).

Українських спортсменок у цьому виді програми не було.