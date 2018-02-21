Жіночий дует з Німеччини виграв золото Ігор в бобслеї, випередивши американок на 0,07 секунди
15:58, 21 лютого 2018Олімпіада
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У канадського дуету - бронза.
Маріама Яманка і Ліза Буквіц (Німеччина) виграли золото Олімпійських ігор / REUTERS
У Пхьончхані завершилися змагання з бобслею серед жіночих команд-двійок. Золоті нагороди здобув німецький дует Маріама Яманка і Ліза Буквіц.
Про це інформує офіційний сайт змагань.
Срібними призерами стали американки Елана Мейерс Тейлор і Лорен Гіббс, які відстали від переможниць на 0,07 секунди.
Бронза дісталася канадкам Кейллі Хамфріс і Філісії Джордж (0,44 секунди).
Українських спортсменок у цьому виді програми не було.
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