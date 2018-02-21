Команда Норвегії виграла золото Олімпіади у ковзанярському спорті, обігравши у фіналі корейців

Голландці задовольнилися бронзою.

У Пхьончхані завершився фінальний забіг у чоловічій командній гонці Олімпіади в ковзанярському спорті, де збірна Норвегії обіграла команду господарів - збірної Південної Кореї.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Норвежці подолали дистанцію у фіналі з результатом 3 хвилини 37.32 секунди. У той же час, корейці поступилися більше секунди - 3:38.52.

У фіналі збірна Голландії перемогла команду Нової Зеландії. У підсумку голландська збірна задовольнилася бронзовими медалями.

Представники України в цьому виді програми участі не брали.