Команда Норвегії виграла золото Олімпіади у ковзанярському спорті, обігравши у фіналі корейців
15:32, 21 лютого 2018Олімпіада
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Голландці задовольнилися бронзою.
Збірна Норвегії - олімпійський чемпіон / REUTERS
У Пхьончхані завершився фінальний забіг у чоловічій командній гонці Олімпіади в ковзанярському спорті, де збірна Норвегії обіграла команду господарів - збірної Південної Кореї.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Норвежці подолали дистанцію у фіналі з результатом 3 хвилини 37.32 секунди. У той же час, корейці поступилися більше секунди - 3:38.52.
У фіналі збірна Голландії перемогла команду Нової Зеландії. У підсумку голландська збірна задовольнилася бронзовими медалями.
Представники України в цьому виді програми участі не брали.
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