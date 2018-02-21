Збірна Японії сенсаційно виграла у Нідерландів у фіналі Олімпіади в ковзанярській командній гонці

Команда країни Висхідного сонця виграла у принципових суперниць з різницею більш ніж в секунду.

В Пхенчхані завершився финаьный забіг в жіночій командній гонці Олімпіади в ковзанярському спорті, де збірна Японії сенсаційно обіграла команду Нідерландів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна Японії подолала дистанцію у фіналі з результатом 2 хвилини 53.89 секунди.

У той же час, голландкі поступилися більш секунди - 2:55.48. У фіналі В перемогла збірна США, яка завоювала бронзові медалі.

Представники України в цьому виді програми участі не брали.